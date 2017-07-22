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Американские военные пострадали на учениях Swift Response в Румынии
23.07.2017 19:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Двенадцать американских военнослужащих пострадали при парашютной высадке в рамках учений Swift Response 17-1 в Румынии, сообщают местные СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел на базе Кыпмия Турзий. В задачи учений, который начались в пятницу, входила парашютная высадка 500 военных, затем отработка других упражнений. Девять самолетов Hercules C130 сбросили военную технику недалеко от базы, а утром в субботу отработали упражнение "нападение", предполагающее окружение и захват авиабазы.
Известно, что всех пострадавших доставили в военный госпиталь Клуж-Напока. В большинстве своем военнослужащие получили растяжения. Однако у одного диагностирован ушиб позвоночника. Правда, врачи отмечают, что травма несерьезная, и его выпишут в понедельник или во вторник.
Представитель американской стороны Брент Уильямс, который входит в состав операции Atlantic Resolve, в свою очередь заявил, что этот инцидент можно считать удовлетворительным результатом, так как процент раненных небольшой.
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Почти у всех служащих диагностированы растяжения, только у одного - ушиб позвоночника.
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