Американские военные пострадали на учениях Swift Response в Румынии

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Двенадцать американских военнослужащих пострадали при парашютной высадке в рамках учений Swift Response 17-1 в Румынии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на базе Кыпмия Турзий. В задачи учений, который начались в пятницу, входила парашютная высадка 500 военных, затем отработка других упражнений. Девять самолетов Hercules C130 сбросили военную технику недалеко от базы, а утром в субботу отработали упражнение "нападение", предполагающее окружение и захват авиабазы.

Известно, что всех пострадавших доставили в военный госпиталь Клуж-Напока. В большинстве своем военнослужащие получили растяжения. Однако у одного диагностирован ушиб позвоночника. Правда, врачи отмечают, что травма несерьезная, и его выпишут в понедельник или во вторник.

Представитель американской стороны Брент Уильямс, который входит в состав операции Atlantic Resolve, в свою очередь заявил, что этот инцидент можно считать удовлетворительным результатом, так как процент раненных небольшой.