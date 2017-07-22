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Девочке из Мурманска помешали провезти в лагерь водку, коньяк и полученный за секс амфетамин

23.07.2017 19:48 — ЧП | Tut.by  
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Девочку, которая ехала на поезде из Мурманска в детский лагерь в Самарской области, уличили в краже золотых колец у сопровождающей. Об этом 63.ru сообщила Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Во время осмотра вещей подростка полицейские также нашли алкоголь и амфетамин. «В чемодане девочки нашли несколько бутылок водки и коньяка. Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать в лагере свой день рождения. По ее словам, праздник без выпивки — не праздник», — отметила Нечесова. Она добавила, что наркотики 14-летняя школьница объяснила тем, что «их ей в качестве оплаты передал мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 22 июля. Представитель полиции заявила, что правоохранительные органы проверят всю информацию. Наркотики направлены на экспертизу.

По факту кражи ювелирных изделий и хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних рассказала, что девочку воспитывает только мать. «Она купила ребенку электронный билет домой. Сейчас девочка находится в Самаре под охраной. Вечером она отправится домой в сопровождении сотрудников полиции», — сообщила Нечесова.

 
 
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В чемодане девочки нашли несколько бутылок водки и коньяка. Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать в лагере свой день рождения. По ее словам,...

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