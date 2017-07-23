|
Подросток напал на посольство Израиля в Иордании
23.07.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Посольство Израиля в Иордании подверглось нападению, в результате которого погиб один человек, сообщают местные СМИ.
© Sputnik Радик Амиров
Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, в столице Иордании — Аммане. СМИ сообщают, что вооруженный 17-летний подросток проник в здание дипмиссии. Нападавший нанес ножом удар в грудь сотруднику посольства. Охранники застрелили преступника.
Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.
Силы безопасности Иордании блокировали здание посольства и оцепили прилегающие улицы. Других подробностей происшествия не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник посольства в результате нападения получил серьезные ранения и был госпитализирован.
|
Архив (ЧП)
Комментарии