Подросток напал на посольство Израиля в Иордании

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Посольство Израиля в Иордании подверглось нападению, в результате которого погиб один человек, сообщают местные СМИ.



© Sputnik Радик Амиров Экстренное заседание Совбеза ООН по Иерусалиму ожидается в понедельник

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, в столице Иордании — Аммане. СМИ сообщают, что вооруженный 17-летний подросток проник в здание дипмиссии. Нападавший нанес ножом удар в грудь сотруднику посольства. Охранники застрелили преступника.

Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Силы безопасности Иордании блокировали здание посольства и оцепили прилегающие улицы. Других подробностей происшествия не сообщается.