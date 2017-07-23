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Подросток напал на посольство Израиля в Иордании

23.07.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Посольство Израиля в Иордании подверглось нападению, в результате которого погиб один человек, сообщают местные СМИ.

Подросток напал на посольство Израиля в Иордании
© Sputnik Радик Амиров
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Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, в столице Иордании — Аммане. СМИ сообщают, что вооруженный 17-летний подросток проник в здание дипмиссии. Нападавший нанес ножом удар в грудь сотруднику посольства. Охранники застрелили преступника.

Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Силы безопасности Иордании блокировали здание посольства и оцепили прилегающие улицы. Других подробностей происшествия не сообщается. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник посольства в результате нападения получил серьезные ранения и был госпитализирован.

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