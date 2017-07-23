Пассажиры остановили поляка, пытавшегося выйти из летящего самолета

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гражданин Польши пытался открыть аварийный выход на борту самолета Wizz-Air, следовавшего из польского города Катовице в Великобританию, передает BBC News .



© Sputnik Сергей Пивоваров Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове

Инцидент произошел в минувшую субботу утром — мужчина ушел из носовой части лайнера в хвостовую и попытался открыть аварийный выход. Его тут же остановили пассажиры, находившиеся в задней части самолета.

Нарушитель после приземления лайнера в Лондоне был задержан полицией по подозрению в создании опасной ситуации.

По словам экспертов, мужчине вряд ли бы удалось открыть аварийный выход, так как сделать это во время полета практически невозможно.