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Пассажиры остановили поляка, пытавшегося выйти из летящего самолета
24.07.2017 08:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гражданин Польши пытался открыть аварийный выход на борту самолета Wizz-Air, следовавшего из польского города Катовице в Великобританию, передает
© Sputnik Сергей Пивоваров
Инцидент произошел в минувшую субботу утром — мужчина ушел из носовой части лайнера в хвостовую и попытался открыть аварийный выход. Его тут же остановили пассажиры, находившиеся в задней части самолета.
Нарушитель после приземления лайнера в Лондоне был задержан полицией по подозрению в создании опасной ситуации.
По словам экспертов, мужчине вряд ли бы удалось открыть аварийный выход, так как сделать это во время полета практически невозможно.
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Полиция задержала нарушителя порядка после приземления лайнера в Лондоне, выясняются мотивы его поступка.
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