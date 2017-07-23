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Смертник подорвался возле дома члена правительства Кабула: 24 погибших

24.07.2017 08:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более 40 человек получили ранения и 24 погибли в результате подрыва смертника в Кабуле, передает Sputnik International.

Смертник подорвался возле дома члена правительства Кабула: 24 погибших
© REUTERS REUTERS/Stringer
Момент взрыва газа в китайском ресторане в Ханчжоу попал на видео

Террорист взорвал автомобиль в понедельник утром в одном из районов столицы Афганистана. Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от дома, где живет второй вице-премьер страны Мохаммада Мохакика.

На место происшествия прибыло большое количество карет скорой помощи, а также полицейские. Район оцеплен правоохранителями.

Пока ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов страны.

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