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Смертник подорвался возле дома члена правительства Кабула: 24 погибших
24.07.2017 08:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более 40 человек получили ранения и 24 погибли в результате подрыва смертника в Кабуле, передает
© REUTERS REUTERS/Stringer
Террорист взорвал автомобиль в понедельник утром в одном из районов столицы Афганистана. Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от дома, где живет второй вице-премьер страны Мохаммада Мохакика.
На место происшествия прибыло большое количество карет скорой помощи, а также полицейские. Район оцеплен правоохранителями.
Пока ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов страны.
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