Смертник подорвался возле дома члена правительства Кабула: 24 погибших

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более 40 человек получили ранения и 24 погибли в результате подрыва смертника в Кабуле, передает Sputnik International .



© REUTERS REUTERS/Stringer Момент взрыва газа в китайском ресторане в Ханчжоу попал на видео

Террорист взорвал автомобиль в понедельник утром в одном из районов столицы Афганистана. Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от дома, где живет второй вице-премьер страны Мохаммада Мохакика.

На место происшествия прибыло большое количество карет скорой помощи, а также полицейские. Район оцеплен правоохранителями.

Пока ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.