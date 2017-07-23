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Подросток погиб в ДТП в Могилевской области

24.07.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Подросток погиб, двое взрослых оказались в реанимации в результате ДТП, которое произошло в ночь на понедельник в Краснопольском районе Могилевской области, рассказали Sputnik в местном РОВД.

"В 4:44 минуты поступило сообщение из МЧС о ДТП у деревни Ясенка Краснопольского района. Имеются двое пострадавших и один погибший", — рассказали в РОВД.

Погибшим оказался 14-летний подросток, который находился на заднем сиденье автомобиля. Чтобы его достать, сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический инструмент.

Деблокировать пришлось и водителя автомобиля, 1964 г.р. Второй пассажир, также житель деревни Ясенка, сумел выбраться сам до прибытия спасателей. Мужчин с травмами различной степени тяжести забрали медики, в настоящее время они находятся в реанимации, уточнили в РОВД.

По предварительной версии водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Когда произошло ДТП, и другие обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники отдела ГАИ Краснопольского РОВД.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, житель деревни Ясенка Крансопольского района не справился с управлением автомобиля, въехал в кювет и врезался в дерево.

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