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Мальчик попал в больницу с ожогами после прыжка через лужу в Гомеле

24.07.2017 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Шестилетний ребенок попал в больницу после неудачного прыжка через лужу, которая образовалась на зеленой зоне в районе улицы Царикова в Гомеле, рассказали в пресс-службе УМЧС по Гомельского области.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Спасателям сообщили о ЧП в 18:57.

"Выяснилось, что мальчик бегал по зеленой зоне и решил перепрыгнуть яму с водой. Сделать это не получилось, и нога ребенка попала в горячую воду. Было установлено, что размыв грунта образовал прорыв трубы горячего водоснабжения", — рассказали в УМЧС.

У ребенка оказалось повреждено около 15% тела. С ожогами 1-3 степени он доставлен в больницу.

Ликвидировать опасную лужу удалось к 21:30. Аварийная бригада Гомельоблтеплосетей перекрыла трубу и откачала воду. Работы по восстановлению поврежденного участка трубы должен провести собственник, уточнили спасатели.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ребенок не смог перепрыгнуть через лужу и оказался ногой в яме с водой, которая образовалась в результате порыва трубы горячего водоснабжения.

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