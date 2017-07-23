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Мальчик попал в больницу с ожогами после прыжка через лужу в Гомеле
24.07.2017 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Шестилетний ребенок попал в больницу после неудачного прыжка через лужу, которая образовалась на зеленой зоне в районе улицы Царикова в Гомеле, рассказали в пресс-службе УМЧС по Гомельского области.
Инцидент произошел вечером в воскресенье. Спасателям сообщили о ЧП в 18:57.
"Выяснилось, что мальчик бегал по зеленой зоне и решил перепрыгнуть яму с водой. Сделать это не получилось, и нога ребенка попала в горячую воду. Было установлено, что размыв грунта образовал прорыв трубы горячего водоснабжения", — рассказали в УМЧС.
У ребенка оказалось повреждено около 15% тела. С ожогами 1-3 степени он доставлен в больницу.
Ликвидировать опасную лужу удалось к 21:30. Аварийная бригада Гомельоблтеплосетей перекрыла трубу и откачала воду. Работы по восстановлению поврежденного участка трубы должен провести собственник, уточнили спасатели.
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Ребенок не смог перепрыгнуть через лужу и оказался ногой в яме с водой, которая образовалась в результате порыва трубы горячего водоснабжения.
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