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Все дети, проглотившие монеты, сделали это на глазах у родителей
24.07.2017 11:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусские врачи отмечают увеличение количества обращений в связи с проглатыванием детьми монет, сообщил в программе "Главный эфир"
По словам специалиста, за шесть месяцев 2016 года в центр поступило 86 обращений. А в текущем году таковых уже 92.
Всего в стране порядка 250 случаев извлечения монет из желудочно-кишечного такта ребенка.
Вместе с монетами дети проглатывают стеклярусы, иголки, батарейки. Причем в большинстве случаев происшествия случаются в присутствии взрослых.
"Десять из десяти поступают к нам из-под наблюдения родителей. Они находились на руках у родителей или играли с опасными предметами или бытовой химией", — говорит Кирилл Мараховский.
Медик отмечает, что нередко извлекать проглоченное приходится хирургическим путем, а любое вмешательство — большой удар по здоровью маленького пациента.
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Медики обращают внимание родителей, что любое хирургическое вмешательство – большой удар по здоровью маленького пациента.
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