ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все дети, проглотившие монеты, сделали это на глазах у родителей

24.07.2017 11:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусские врачи отмечают увеличение количества обращений в связи с проглатыванием детьми монет, сообщил в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь-1" заведующий диагностическим отделением Республиканского научно-практического центра детской хирургии Кирилл Мараховский.

Все дети, проглотившие монеты, сделали это на глазах у родителей
© Pixabay
Проглотивший шарик ребенок умер в нескольких кварталах от больницы

По словам специалиста, за шесть месяцев 2016 года в центр поступило 86 обращений. А в текущем году таковых уже 92.

Всего в стране порядка 250 случаев извлечения монет из желудочно-кишечного такта ребенка.

Вместе с монетами дети проглатывают стеклярусы, иголки, батарейки. Причем в большинстве случаев происшествия случаются в присутствии взрослых.

"Десять из десяти поступают к нам из-под наблюдения родителей. Они находились на руках у родителей или играли с опасными предметами или бытовой химией", — говорит Кирилл Мараховский.

Медик отмечает, что нередко извлекать проглоченное приходится хирургическим путем, а любое вмешательство — большой удар по здоровью маленького пациента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики обращают внимание родителей, что любое хирургическое вмешательство – большой удар по здоровью маленького пациента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мальчик попал в больницу с ожогами после прыжка через лужу в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика