Все дети, проглотившие монеты, сделали это на глазах у родителей

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусские врачи отмечают увеличение количества обращений в связи с проглатыванием детьми монет, сообщил в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь-1" заведующий диагностическим отделением Республиканского научно-практического центра детской хирургии Кирилл Мараховский.



© Pixabay Проглотивший шарик ребенок умер в нескольких кварталах от больницы

По словам специалиста, за шесть месяцев 2016 года в центр поступило 86 обращений. А в текущем году таковых уже 92.

Всего в стране порядка 250 случаев извлечения монет из желудочно-кишечного такта ребенка.

Вместе с монетами дети проглатывают стеклярусы, иголки, батарейки. Причем в большинстве случаев происшествия случаются в присутствии взрослых.

"Десять из десяти поступают к нам из-под наблюдения родителей. Они находились на руках у родителей или играли с опасными предметами или бытовой химией", — говорит Кирилл Мараховский.

Медик отмечает, что нередко извлекать проглоченное приходится хирургическим путем, а любое вмешательство — большой удар по здоровью маленького пациента.