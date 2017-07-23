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Ответственность за теракт в Кабуле взяли на себя талибы
24.07.2017 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Представители радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, унесший десятки жизней, передает Sputnik International.
Взрыв автомобиля с террористом-смертником за рулем произошел утром в понедельник. Место происшествия находилось недалеко от дома, где проживает замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммад Мохакик.
В результате, по последним данным, взрыв унес жизни не менее 35 человек, более 40 получили ранения и были госпитализированы.
За последние месяцы ситуация в Афганистане ухудшилась. Талибы, ранее взявшие под контроль значительные территории страны, на которых проживают в основном сельские жители, перешли в наступление на крупные города. Также свое влияние на афганцев распространяет запрещенная во многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство".
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Количество жертв теракта увеличилось до 35 человек, 42 получили ранения и находятся в больницах.
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