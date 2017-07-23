ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске МЧС третий раз за месяц спасает при пожаре одну и ту же семью

24.07.2017 12:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спасатели приезжают на вызов 3 раз за месяц в столичную квартиру на Одинцова по сообщению о возгорании. Все это время сотрудники МЧС спасают пьяных хозяев. Об этом сообщает столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

23 июля ночью пожарные обнаружили, что задымление произошло из-за возгорания матраса. Пожар потушили на месте через несколько минут. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В итоге поврежден матрас и закопчена квартира. Эвакуацию не проводили. Работники МЧС спасли 64-летнего инвалида 1-й группы по опорно-двигательному аппарату и его 70-летнюю супругу. Оба были пьяны, их доставили в больницу.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Кстати, матрас горел в этой квартире 5 и 11 июля. Муж и жена были пьяными.

По словам соседей, семья злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в УВД района как неблагонадежные.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пожарные спасают пьяных хозяев квартиры третий раз за месяц

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ответственность за теракт в Кабуле взяли на себя талибы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика