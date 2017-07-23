В Минске МЧС третий раз за месяц спасает при пожаре одну и ту же семью

Спасатели приезжают на вызов 3 раз за месяц в столичную квартиру на Одинцова по сообщению о возгорании. Все это время сотрудники МЧС спасают пьяных хозяев. Об этом сообщает столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

23 июля ночью пожарные обнаружили, что задымление произошло из-за возгорания матраса. Пожар потушили на месте через несколько минут. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В итоге поврежден матрас и закопчена квартира. Эвакуацию не проводили. Работники МЧС спасли 64-летнего инвалида 1-й группы по опорно-двигательному аппарату и его 70-летнюю супругу. Оба были пьяны, их доставили в больницу.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Кстати, матрас горел в этой квартире 5 и 11 июля. Муж и жена были пьяными.

По словам соседей, семья злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в УВД района как неблагонадежные.