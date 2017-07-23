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В Минске МЧС третий раз за месяц спасает при пожаре одну и ту же семью
Спасатели приезжают на вызов 3 раз за месяц в столичную квартиру на Одинцова по сообщению о возгорании. Все это время сотрудники МЧС спасают пьяных хозяев. Об этом
23 июля ночью пожарные обнаружили, что задымление произошло из-за возгорания матраса. Пожар потушили на месте через несколько минут. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В итоге поврежден матрас и закопчена квартира. Эвакуацию не проводили. Работники МЧС спасли 64-летнего инвалида 1-й группы по опорно-двигательному аппарату и его 70-летнюю супругу. Оба были пьяны, их доставили в больницу.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Кстати, матрас
По словам соседей, семья злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в УВД района как неблагонадежные.
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В Минске пожарные спасают пьяных хозяев квартиры третий раз за месяц
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Архив (ЧП)
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