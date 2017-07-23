В Крупском районе вандалы разрушили 6 памятников на кладбище

Двое молодых минчан разрушили надгробные памятники на кладбище в агрогородке Староселье (Крупский район). В тот момент парни были пьяные, и свой поступок они не могут объяснить до сих пор. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.





О разбитых памятниках сообщила в милицию местная жительница в субботу, 22 июля.

Подозреваемыми оказались двое минчан возрастом 21 и 22 года. Накануне они приехали в гости к своим бабушкам.

— Проведав родных, парни встретились и решили отметить свой приезд. Вечер не обошелся без спиртного. Когда горячительные напитки закончились, подозреваемые отправились к своему приятелю на соседнюю ферму. Там застолье продолжилось. Когда снова закончился алкоголь, столичные гости отправились на близлежащее кладбище в надежде, что там найдется выпивка, — рассказывает официальный представитель УВД Надежда Ерашова.

Алкоголя не нашлось, и парни начали крушить памятники. Сумма причиненного ущерба составила около 1000 рублей.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство), санкция статьи — до 6 лет лишения свободы.