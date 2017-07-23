ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Крупском районе вандалы разрушили 6 памятников на кладбище

24.07.2017 13:40 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двое молодых минчан разрушили надгробные памятники на кладбище в агрогородке Староселье (Крупский район). В тот момент парни были пьяные, и свой поступок они не могут объяснить до сих пор. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


О разбитых памятниках сообщила в милицию местная жительница в субботу, 22 июля.

Подозреваемыми оказались двое минчан возрастом 21 и 22 года. Накануне они приехали в гости к своим бабушкам.

— Проведав родных, парни встретились и решили отметить свой приезд. Вечер не обошелся без спиртного. Когда горячительные напитки закончились, подозреваемые отправились к своему приятелю на соседнюю ферму. Там застолье продолжилось. Когда снова закончился алкоголь, столичные гости отправились на близлежащее кладбище в надежде, что там найдется выпивка, — рассказывает официальный представитель УВД Надежда Ерашова.

Алкоголя не нашлось, и парни начали крушить памятники. Сумма причиненного ущерба составила около 1000 рублей.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство), санкция статьи — до 6 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тот момент парни были пьяные, и свой поступок они не могут объяснить до сих пор.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое минчан разбили памятники на кладбище в Крупском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика