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В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на прохожих
В швейцарском городе Шаффхаузен неизвестный мужчина с бензопилой напал на прохожих, сообщают
По предварительным данным, пострадали пять человек, два из которых серьезно ранены.
Владелец магазина в этой части города рассказал, что по улице идет мужчина с бензопилой. Горожан попросили покинуть эту часть города.
Полиция оцепила старую часть города, проводится спецоперация, над городом подняты два вертолета. Пока не сообщается о поимке нападавшего.
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По предварительным данным, пострадали пять человек.
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Архив (ЧП)
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