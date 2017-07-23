В Швейцарии неизвестный с бензопилой напал на прохожих

В швейцарском городе Шаффхаузен неизвестный мужчина с бензопилой напал на прохожих, сообщают The Local . Информацию о нападении со ссылкой на полицию передает также Reuters .

По предварительным данным, пострадали пять человек, два из которых серьезно ранены.

Владелец магазина в этой части города рассказал, что по улице идет мужчина с бензопилой. Горожан попросили покинуть эту часть города.

Полиция оцепила старую часть города, проводится спецоперация, над городом подняты два вертолета. Пока не сообщается о поимке нападавшего.