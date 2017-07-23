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Неизвестный с бензопилой ранил пятерых прохожих в Швейцарии

24.07.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Неизвестный мужчина напал с бензопилой на прохожих на улице, в швейцарском городе Шаффхаузен сообщил портал Swissinfo.

Пять человек уже получили ранения, двое из них — тяжелые. Преступник все еще остается на свободе, ему удалось скрыться от полиции.

​Правоохранители оцепили часть старого города, где произошло нападение, магазины в центре закрыты. В воздух подняты спасательные вертолеты.

Власти города попросили жителей не приближаться к месту происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Как минимум два человека получили тяжелые ранения, преступник остается на свободе, его разыскивают.

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