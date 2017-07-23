Неизвестный с бензопилой ранил пятерых прохожих в Швейцарии

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Неизвестный мужчина напал с бензопилой на прохожих на улице, в швейцарском городе Шаффхаузен сообщил портал Swissinfo .

Пять человек уже получили ранения, двое из них — тяжелые. Преступник все еще остается на свободе, ему удалось скрыться от полиции.

​Правоохранители оцепили часть старого города, где произошло нападение, магазины в центре закрыты. В воздух подняты спасательные вертолеты.

Власти города попросили жителей не приближаться к месту происшествия.