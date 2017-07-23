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Задержан мужчина, который приставал к мальчику в туалете ресторана
24.07.2017 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали 34-летнего минчанина, который приставал в туалете к девятилетнему мальчику, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik Максим Блинов
Инцидент произошел накануне днем в ресторане быстрого питания, расположенном на проспекте Независимости — в нем сработала "тревожная кнопка". Прибывшим по вызову сотрудникам милиции рассказали, что мужчина приставал к мальчику, зажав тому рот рукой.
"Выяснилось, что мальчик, который пришел в ресторан со своей бабушкой, отпросился у нее сходить в туалет и помыть руки. Вслед за ним в туалет зашел подозреваемый, а затем и напал на ребенка", — сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По факту инцидента проводится проверка, материалы переданы в Следственный комитет.
В ГУВД также рассказали, что до приезда милиционеров один из молодых людей попытался отбить ребенка у злоумышленника, и только правоохранители смогли "охладить пыл" защитника мальчика. Отмечается, что нашлись и те, кто попытался помешать сотрудникам милиции.
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До приезда правоохранителей молодой человек попытался отбить ребенка у злоумышленника, и дело едва не дошло до самосуда.
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