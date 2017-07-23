Учебная граната во время выступления спецназа попала в минчанку

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Милиция проводит проверку в связи травмой, которую получила минчанка во время выступления спецназа в Пуховичском района, сообщили в понедельник в пресс-службе УВД Минской области.

На праздник по случаю 525-летия деревни Шацк был приглашен спецназ, во время показательных выступлений в минчанку попала учебная граната, женщина получила травму и обратилась с заявлением в милицию.

"От минчанки 1989 года рождения поступило заявление. В настоящее время по факту телесных повреждений, которые она получила во время показательных выступлений спецназа, проводится проверка", — сообщили Sputnik в понедельник в УВД.

Там отметили, что проверка только начата, поэтому говорить о каких-то даже промежуточных результатах еще рано.

В УВД не уточнили, спецназ какого ведомства выступал на празднике, сообщив, что это были не милицейские формирования.

Согласно информации из открытых интернет-источников, женщина получила травму ноги, первую медицинскую помощь ей оказали военные медики.