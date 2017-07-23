Третью неделю ищут пропавшую из Бобруйска девушку-инвалида

Третью неделю ищут пропавшую бобруйчанку Софию Полухину. 24-летняя девушка — инвалид второй группы.



Фото: ПСО «Ангел»

София пропала из дома 4 июля — ушла в неизвестном направлении. Известно, что 5 июля она купила билет на поезд «Брест-Москва» из Борисова в Смоленск.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в бирюзовую куртку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: (+375 33) 666−68−56, (+375 33) 666−60−33 или 102.