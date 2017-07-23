Резня бензопилой в Швейцарии не является терактом

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Нападение с бензопилой в городе Шаффхаузен (Швейцария), в результате которого пострадали пять человек, не является терактом, сообщила местная полиция.

Инцидент в небольшом городе на севере Швейцарии произошел в понедельник. Вооруженный бензопилой мужчина совершил нападение на местных жителей . В результате пострадали пять человек, двое из них серьезно ранены.

"В этом случае речь не идет о теракте", — говорится в пресс-релизе полиции.

По данным полиции, в данный момент район старого города перекрыт, правоохранители ведут поиск подозреваемого. В сети появилось фото предполагаемого преступника.



© REUTERS HANDOUT Подозреваемый в совершении нападения на местных жителей в Швейцарии

По словам очевидцев, рост мужчины около 1,9 метра. Также они обратили внимание на неопрятный внешний вид нападавшего. Некоторые утверждают, что он имел болезненный вид.

Согласно предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy. На место прибыли усиленные наряды полиции.