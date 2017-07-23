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Резня бензопилой в Швейцарии не является терактом
24.07.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Нападение с бензопилой в городе Шаффхаузен (Швейцария), в результате которого пострадали пять человек, не является терактом, сообщила местная полиция.
Инцидент в небольшом городе на севере Швейцарии произошел в понедельник.
"В этом случае речь не идет о теракте", — говорится в пресс-релизе полиции.
По данным полиции, в данный момент район старого города перекрыт, правоохранители ведут поиск подозреваемого. В сети появилось фото предполагаемого преступника.
© REUTERS HANDOUT
Подозреваемый в совершении нападения на местных жителей в Швейцарии
По словам очевидцев, рост мужчины около 1,9 метра. Также они обратили внимание на неопрятный внешний вид нападавшего. Некоторые утверждают, что он имел болезненный вид.
Согласно предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy. На место прибыли усиленные наряды полиции.
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В сети появилась фотография преступника, который до сих находится на свободе.
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