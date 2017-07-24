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Автомобиль врезался в толпу в США, есть погибшие
24.07.2017 22:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Автомобиль врезался в пешеходов в городе Алсестер в штате Южная Дакота, погибли два человека, сообщает телеканал
ДТП произошло неподалеку от реабилитационного центра. Согласно предварительным данным, водитель, который также получил травмы, въехал в толпу не специально. Все пострадавшие — восемь человек — находятся в больнице.
В связи со случившимся начато расследование.
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Полиция выясняет, что стало причиной ДТП. По предварительным данным действия водителя были непреднамеренными.
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