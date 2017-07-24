Автомобиль врезался в толпу в США, есть погибшие

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Автомобиль врезался в пешеходов в городе Алсестер в штате Южная Дакота, погибли два человека, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

ДТП произошло неподалеку от реабилитационного центра. Согласно предварительным данным, водитель, который также получил травмы, въехал в толпу не специально. Все пострадавшие — восемь человек — находятся в больнице.

I'm out at Alcester at the scene of this injury crash. Still looking for updates from authorities on scene. pic.twitter.com/ajeNzRCo5v — ArgusLeader911 (@Argus911) 24 июля 2017 г.

В связи со случившимся начато расследование.