ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автомобиль врезался в толпу в США, есть погибшие

24.07.2017 22:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Автомобиль врезался в пешеходов в городе Алсестер в штате Южная Дакота, погибли два человека, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

ДТП произошло неподалеку от реабилитационного центра. Согласно предварительным данным, водитель, который также получил травмы, въехал в толпу не специально. Все пострадавшие — восемь человек — находятся в больнице.

В связи со случившимся начато расследование.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция выясняет, что стало причиной ДТП. По предварительным данным действия водителя были непреднамеренными.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 20 человек погибли в теракте на рынке в Пакистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика