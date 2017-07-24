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Более 20 человек погибли в теракте на рынке в Пакистане

24.07.2017 21:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Жертвами террористического акта в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб стали по меньшей мере 26 человек, 57 получили травмы, сообщили местные власти.

Более 20 человек погибли в теракте на рынке в Пакистане
© REUTERS Omar Sobhani
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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в овощной рынок недалеко от технопарка имени Арфы Карим. По предварительным данным, целью террориста были сотрудники полиции, дежурившие неподалеку. Ранее сообщалось, что взрыв унес жизни 22 человек, ранения получили 32 местных жителя.

Согласно последним данным местных властей, число жертв выросло до 26 человек, в госпиталях находятся 57 пострадавших, состояние 11 из них оценивается врачами как критическое. Среди погибших не менее восьми представителей правопорядка.

Премьер-министра Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и выразил соболезнования близким погибших. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве.

Ответственность за теракт на себя пока никто не взял. 

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД Пакистана отметили, что число жертв может вырасти, так как многие раненые находятся в тяжелом положении.

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