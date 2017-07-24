Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни семи человек

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Легкий самолет потерпел крушение в штате Синалоа на северо-западе Мексики, жертвами авиакатастрофы стали семь человек, сообщило в понедельник министерство связи и транспорта североамериканской страны.

Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, самолет Cessna вылетел из города Тамасула штата Дуранго и направлялся в Кулиакан. На борту воздушного судна находились семь человек: пилот и шесть пассажиров. Все они погибли.

Причины падения самолета устанавливаются. Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.