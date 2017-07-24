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Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни семи человек
24.07.2017 20:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Легкий самолет потерпел крушение в штате Синалоа на северо-западе Мексики, жертвами авиакатастрофы стали семь человек, сообщило в понедельник министерство связи и транспорта североамериканской страны.
Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, самолет Cessna вылетел из города Тамасула штата Дуранго и направлялся в Кулиакан. На борту воздушного судна находились семь человек: пилот и шесть пассажиров. Все они погибли.
Причины падения самолета устанавливаются. Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.
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Самолет направлялся в Кулиакан и упал в 30 километрах от места назначения.
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