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Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни семи человек

24.07.2017 20:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Легкий самолет потерпел крушение в штате Синалоа на северо-западе Мексики, жертвами авиакатастрофы стали семь человек, сообщило в понедельник министерство связи и транспорта североамериканской страны.

Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, самолет Cessna вылетел из города Тамасула штата Дуранго и направлялся в Кулиакан. На борту воздушного судна находились семь человек: пилот и шесть пассажиров. Все они погибли.

Причины падения самолета устанавливаются. Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет направлялся в Кулиакан и упал в 30 километрах от места назначения.

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