ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19-летний житель Бреста пытался выдать убийство матери за суицид

25.07.2017 09:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

19-летний житель Бреста подозревается в убийстве своей 47-летней матери, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

О гибели женщины в милицию сообщил сам подозреваемый. Он сообщил участковому, что мать совершила суицид с помощью ремня.

Эксперты подтвердили, что гибель наступила в результате асфиксии, но по их выводам смерть носила криминальный характер. Во время разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры.

24 июля в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако эксперты установили криминальный характер смерти женщины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Автомобиль врезался в толпу в США, есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика