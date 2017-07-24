19-летний житель Бреста пытался выдать убийство матери за суицид

19-летний житель Бреста подозревается в убийстве своей 47-летней матери, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

О гибели женщины в милицию сообщил сам подозреваемый. Он сообщил участковому, что мать совершила суицид с помощью ремня.

Эксперты подтвердили, что гибель наступила в результате асфиксии, но по их выводам смерть носила криминальный характер. Во время разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры.

24 июля в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.