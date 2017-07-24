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19-летний житель Бреста пытался выдать убийство матери за суицид
19-летний житель Бреста подозревается в убийстве своей 47-летней матери,
О гибели женщины в милицию сообщил сам подозреваемый. Он сообщил участковому, что мать совершила суицид с помощью ремня.
Эксперты подтвердили, что гибель наступила в результате асфиксии, но по их выводам смерть носила криминальный характер. Во время разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры.
24 июля в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Однако эксперты установили криминальный характер смерти женщины.
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Архив (ЧП)
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