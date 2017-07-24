Брестчанин пытался выдать убийство матери за суицид

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Молодой житель Бреста пытался выдать убийство своей матери за суицид, сообщили Sputnik в УСК Следственного комитета по Брестской области.

Трагедия произошла на прошлой неделе: 19-летний житель Бреста сообщил участковому инспектору милиции о том, будто бы его 47-летняя мать совершила суицид с помощью ремня.

"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы были получены данные о том, что гибель наступила в результате асфиксии, однако носила криминальный характер. В рамках разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры", — сообщили в Следственном комитете.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело, а в понедельник его заключили под стражу.

В тот же день, как рассказали в СК, в Бресте произошла еще одна трагедия: 34-летний мужчина подозревается в убийстве своей 56-летней матери. Известно, что сын поссорился с матерью после распития спиртных напитков, что и привело к случившемуся.