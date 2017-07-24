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Брестчанин пытался выдать убийство матери за суицид

25.07.2017 10:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Молодой житель Бреста пытался выдать убийство своей матери за суицид, сообщили Sputnik в УСК Следственного комитета по Брестской области.

Трагедия произошла на прошлой неделе: 19-летний житель Бреста сообщил участковому инспектору милиции о том, будто бы его 47-летняя мать совершила суицид с помощью ремня.

"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы были получены данные о том, что гибель наступила в результате асфиксии, однако носила криминальный характер. В рамках разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры", — сообщили в Следственном комитете.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело, а в понедельник его заключили под стражу.

В тот же день, как рассказали в СК, в Бресте произошла еще одна трагедия: 34-летний мужчина подозревается в убийстве своей 56-летней матери. Известно, что сын поссорился с матерью после распития спиртных напитков, что и привело к случившемуся.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Эксперты определили, что 47-летняя женщина умерла от асфиксии, а ее смерть носила криминальный характер.

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19-летний житель Бреста пытался выдать убийство матери за суицид
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