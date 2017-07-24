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Гродненец переливал бензин около зажженной плиты - из горящей квартиры мужчину спасли пожарные

25.07.2017 10:44 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел вечером 24 июля. По предварительной информации, пострадавший мужчина переливал бензин из канистры в пластиковые бутылки рядом с зажженной газовой плитой, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.



О пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Карбышева спасателям сообщили очевидцы. Задымление прохожие заметили в 20.10
На место происшествия выехали пять пожарных расчетов, специалисты РОВД, горгаза и скорой медицинской помощи. Через три минуты пожарные были уже на месте.


55-летний хозяин квартиры находился в комнате у окна и ждал помощи. Самостоятельно выбраться он не мог. Спасатели поднялись по автолестнице и вывели пострадавшего на улицу по лестничному маршу.

С ожогами 1−2 степени рук и лица (17% тела) мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Состояние тяжелое.



Огнем повреждено имущество в прихожей, закопчены стены и потолок.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидирован в 20.25.

 
 
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По предварительной информации, пострадавший мужчина переливал бензин из канистры в пластиковые бутылки рядом с зажженной газовой плитой.

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