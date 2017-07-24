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Гродненец переливал бензин около зажженной плиты - из горящей квартиры мужчину спасли пожарные
Пожар произошел вечером 24 июля. По предварительной информации, пострадавший мужчина переливал бензин из канистры в пластиковые бутылки рядом с зажженной газовой плитой,
55-летний хозяин квартиры находился в комнате у окна и ждал помощи. Самостоятельно выбраться он не мог. Спасатели поднялись по автолестнице и вывели пострадавшего на улицу по лестничному маршу.
С ожогами 1−2 степени рук и лица (17% тела) мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Состояние тяжелое.
Огнем повреждено имущество в прихожей, закопчены стены и потолок.
Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидирован в 20.25.
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По предварительной информации, пострадавший мужчина переливал бензин из канистры в пластиковые бутылки рядом с зажженной газовой плитой.
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Архив (ЧП)
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