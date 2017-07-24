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Гродненец переливал бензин рядом с зажженной плитой и сильно обгорел
25.07.2017 12:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Устанавливается причина пожара в пятиэтажке в Гродно, в результате которой сильные ожоги получил хозяин квартиры, сообщили Sputnik во вторник в Гродненском ОУМЧС.
Инцидент произошел накануне вечером на четвертом этаже многоквартирного дома в областном центре, на вызов прибыли пять пожарных расчетов, а также медики, милиция и газовики.
Приехавшие на место спасатели установили, что хозяин квартиры находится у окна в комнате и самостоятельно выбраться из помещения не может. Сотрудники МЧС поднялись по автолестнице и через окно вытащили мужчину из горящей квартиры.
Пострадавшего с ожогами рук и лица госпитализировали в реанимацию больницы скорой помощи. По информации МЧС, он находится в тяжелом состоянии.
Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Согласно предварительной информации, мужчина переливал бензин в бутылки из канистры, а рядом находилась зажженная газовая плита.
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Мужчину спасатели спустили вниз по автолестнице, он в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.
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