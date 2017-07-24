Гродненец переливал бензин рядом с зажженной плитой и сильно обгорел

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Устанавливается причина пожара в пятиэтажке в Гродно, в результате которой сильные ожоги получил хозяин квартиры, сообщили Sputnik во вторник в Гродненском ОУМЧС.

Инцидент произошел накануне вечером на четвертом этаже многоквартирного дома в областном центре, на вызов прибыли пять пожарных расчетов, а также медики, милиция и газовики.

Приехавшие на место спасатели установили, что хозяин квартиры находится у окна в комнате и самостоятельно выбраться из помещения не может. Сотрудники МЧС поднялись по автолестнице и через окно вытащили мужчину из горящей квартиры.

Пострадавшего с ожогами рук и лица госпитализировали в реанимацию больницы скорой помощи. По информации МЧС, он находится в тяжелом состоянии.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Согласно предварительной информации, мужчина переливал бензин в бутылки из канистры, а рядом находилась зажженная газовая плита.