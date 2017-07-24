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Неизвестный распылил газ в кинотеатре во время просмотра "Дюнкерка"

25.07.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Показ фильма "Дюнкерк" в пинском кинотеатре "Победа" прервал хулиган, распыливший в кинозале баллончик, передает местный телеканал "Варяг" со ссылкой на правоохранительные органы города.

Инцидент произошел накануне во время вечернего сеанса. О случившемся в милицию сообщил директор кинотеатра. Работники "Победы" эвакуировали 46 зрителей из зала.

В результате происшествия никто не пострадал, личность злоумышленника пока не установлена. Проверку по факту происшествия проводит городской ОВД.

Картина Кристофера Нолана "Дюнкерк" идет в прокате в Беларуси с прошлого четверга. Критики уже поставили фильму высокие оценки. В центре сюжета — операция по спасению британских, французских и голландских войск в 1940 году на французском побережье.

 
Теги: Минск
 
 
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Личность хулигана пока не удалось установить, из кинозала было эвакуировано 46 посетителей.

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