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В Минске мужчина в лифте напал на 12-летнюю девочку, ребенок в больнице

25.07.2017 13:06 — ЧП | Tut.by  
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24 июля в столице на 12-летнюю девочку в подъезде дома напал мужчина. С применением насилия он забрал у нее телефон и сбежал. Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый минчанин, сообщает Следственный комитет.


В понедельник около полудня девочка зашла в подъезд и вызвала лифт. За ней следом зашел мужчина.

— Там он с применением насилия, опасного для здоровья, завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Девочку на лестничном пролете обнаружили родители, — сообщает пресс-служба СК.

Ребенка госпитализировали в больницу, ей оказывают помощь. Жизни девочки ничего не угрожает. Следователи уже пообщались с ней в присутствии соцпедагога и родителей.

Что касается подозреваемого, то его нашли благодаря людям, которые указали путь похожего по приметам человека. А уже служебная собака вывела милицию в подсобное помещение ЖЭС, где находился мужчина.

— Вплоть до момента задержания он пытался скрыть следы преступления. По предварительной информации, ранее неоднократно судимый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, степень тяжести которого в данный момент устанавливается, — добавили в комитете.

На месте происшествия сотрудники Госкомитета судэкспертиз изъяли следы рук, обуви и другие. Назначены экспертизы. У подозреваемого изъят похищенный у девочки телефон Coolpad.

Следователи намерены просить прокурора о заключении подозреваемого под стражу.

 
 
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Девочку госпитализировали в больницу. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

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