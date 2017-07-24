МИНСК, 25 июл —Sputnik. Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения Беларусбанка Александр Бенько дал разные показания касательно своего участия в заседаниях комиссии по закупке оборудования для банка. Этот свидетель работает в банке с конца 90-х годов прошлого века.



© Sputnik / Виктор Толочко Взятки в Беларусбанке: за 7 лет 700 тысяч долларов на двоих

На скамье подсудимых в суде Центрального района находятся два топ-менеджера Беларусбанка — первый заместитель председателя правления Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто. Им инкриминируется неоднократное получение взяток от представителей коммерческих структур за положительное решение о приобретении банком оборудования у конкретных предприятий на тендерах. Общая сумма взяток по словам представителя обвинения составляет 700 тысяч долларов на двоих.

После того, как Бенько ответил на вопросы сторон и суда, судья заявила, что в его показаниях в суде и на стадии предварительного расследования, имеются существенные противоречия. Поэтому судья приняла решение зачитать протокол допроса, который был проведен следователем в 2016 году.

Согласно его предыдущим показаниям "ему было неизвестно, по какой причине он был включен в конкурсную комиссию, живого участия в заседании комиссии не принимал", — зачитала судья. По словам свидетеля его участие в заседании комиссии носило формальный характер, для массовости, а голосовал он так, как голосовало большинство.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Цырто совещается с адвокатом в зале суда

На стадии предварительного расследования Бенько заявлял, что на заседаниях конкурсной комиссии больше всех суетился обвиняемый Цырто. Как выразился свидетель во время допроса, Цырто "производил впечатление мутного человека". В своих показаниях следователю свидетель упомянул и о том, что однажды ему принесли на подпись протокол заседания конкурсной комиссии, на котором не присутствовал.

"Говорили ли вы такое следователю?"- спросила судья. "Да говорил",- ответил свидетель. Ни у судьи, ни у гособвинителя вопросов к нему больше не было.

А вот адвокаты Цырто продолжили задавать вопросы. В частности, его попросили пояснить выражение "мутный". Свидетель уточнил: "такой сленг, возможно у него были какие то проблемы в семье, он был озабоченным. Я его "мутным" назвал в положительном смысле. Сленг такой".