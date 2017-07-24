ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара в Японии: шесть человек погибли, тысячи госпитализированы

25.07.2017 13:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Более шести тысяч человек госпитализированы в Японии из-за небывалой жары, которая уже в течение недели свирепствует в стране, передают местные информагентства со ссылкой на медиков.

Жара в Японии: шесть человек погибли, тысячи госпитализированы
© Pixabay
Вечерний ливень затопил Минск

Аномальное тепло распространилось по Японии с начала минувшей недели. По данным медучреждений, поступающие к ним жители страны — в большинстве своем в возрасте старше 65 лет.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в префектурах Аити, Саитама, Осака, Фукуока и Хёго, также медики зафиксировали частые обращения жителей острова Хоккайдо.

От ужасной жары уже погибли шесть человек.

Японские метеорологи прогнозируют аномально теплую температуру и на ближайшие дни. Жителей страны призывают стараться долго не находиться на улице, а в помещении использовать кондиционеры и постоянно пить воду.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики прогнозируют продолжение жары на протяжении еще нескольких дней и советуют меньше времени находиться на улице и пить много жидкости.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске мужчина в лифте напал на 12-летнюю девочку, ребенок в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика