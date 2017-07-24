Жара в Японии: шесть человек погибли, тысячи госпитализированы

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Более шести тысяч человек госпитализированы в Японии из-за небывалой жары, которая уже в течение недели свирепствует в стране, передают местные информагентства со ссылкой на медиков.



© Pixabay Вечерний ливень затопил Минск

Аномальное тепло распространилось по Японии с начала минувшей недели. По данным медучреждений, поступающие к ним жители страны — в большинстве своем в возрасте старше 65 лет.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в префектурах Аити, Саитама, Осака, Фукуока и Хёго, также медики зафиксировали частые обращения жителей острова Хоккайдо.

От ужасной жары уже погибли шесть человек.

Японские метеорологи прогнозируют аномально теплую температуру и на ближайшие дни. Жителей страны призывают стараться долго не находиться на улице, а в помещении использовать кондиционеры и постоянно пить воду.