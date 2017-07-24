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Жара в Японии: шесть человек погибли, тысячи госпитализированы
25.07.2017 13:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Более шести тысяч человек госпитализированы в Японии из-за небывалой жары, которая уже в течение недели свирепствует в стране, передают местные информагентства со ссылкой на медиков.
© Pixabay
Аномальное тепло распространилось по Японии с начала минувшей недели. По данным медучреждений, поступающие к ним жители страны — в большинстве своем в возрасте старше 65 лет.
Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в префектурах Аити, Саитама, Осака, Фукуока и Хёго, также медики зафиксировали частые обращения жителей острова Хоккайдо.
От ужасной жары уже погибли шесть человек.
Японские метеорологи прогнозируют аномально теплую температуру и на ближайшие дни. Жителей страны призывают стараться долго не находиться на улице, а в помещении использовать кондиционеры и постоянно пить воду.
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Синоптики прогнозируют продолжение жары на протяжении еще нескольких дней и советуют меньше времени находиться на улице и пить много жидкости.
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