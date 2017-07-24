Мужчина с ножом напал на пограничников в Испании

Мужчина в Испании напал с ножом на сотрудников пограничной службы. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Альварес на своей странице в сети Twitter .

По словам Альвареса, полицейские задержали нападавшего.

Газета El Pais сообщила, что нападение было совершено в автономном городе Мелилья на границе с Марокко. Источники издания в полиции рассказали, что мужчина напал на пограничников с криком «Аллах акбар!». В результате случившегося один из сотрудников пограничной службы получил ранения.

В настоящий момент правоохранители устанавливают личность нападавшего. По предварительным данным, он может быть гражданином Марокко.

В июне афганский солдат открыл огонь по американским военнослужащим на военной базе Шахин в городе Мазари-Шариф в Афганистане. В результате случившегося были ранены четыре человека.