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Мужчина с ножом напал на пограничников в Испании
Мужчина в Испании напал с ножом на сотрудников пограничной службы. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Альварес на своей странице в сети
По словам Альвареса, полицейские задержали нападавшего.
Газета
В настоящий момент правоохранители устанавливают личность нападавшего. По предварительным данным, он может быть гражданином Марокко.
В июне афганский солдат открыл огонь по американским военнослужащим на военной базе Шахин в городе Мазари-Шариф в Афганистане. В результате случившегося были ранены четыре человека.
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