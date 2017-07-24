Белорусы пострадали в крупном ДТП под Киевом

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Девять человек, в том числе белорусы, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Киевской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Авария с участием произошла утром 25 июля на трассе Киев — Одесса. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan (на белорусских номерах) выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двумя авто.

"Автомобиль Saab с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города. За ним следовала машина Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль Nissan", — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек. Среди пострадавших — граждане Беларуси и двое детей. Все доставлены в больницу.

На месте происшествия работает полиция.