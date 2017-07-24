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Пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом в Минске

25.07.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Восемь пассажиров пострадали в результате столкновения троллейбуса с грузовиком в районе улицы Академической в Минске, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Около 10:10 в районе перекрестка улиц Академической и Ботанической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и  грузового автомобиля. Грузовик, выезжая задним ходом с прилегающей территории, совершил столкновение с троллейбусом. От удара в троллейбусе разбились окна", — рассказал Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

В результате ДТП восемь пассажиров троллейбуса оказались травмированы осколками,  получили легкие телесные повреждения — порезы и ссадины. Медики осмотрели пострадавших и оказали помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, уточнили в столичной Госавтоинспекции. 

 
Теги: Минск
 
 
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Общественный транспорт столкнулся с грузовиком, который выезжал задним ходом с прилегающей территории.

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