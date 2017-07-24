Пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом в Минске

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Восемь пассажиров пострадали в результате столкновения троллейбуса с грузовиком в районе улицы Академической в Минске, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Около 10:10 в районе перекрестка улиц Академической и Ботанической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и грузового автомобиля. Грузовик, выезжая задним ходом с прилегающей территории, совершил столкновение с троллейбусом. От удара в троллейбусе разбились окна", — рассказал Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

В результате ДТП восемь пассажиров троллейбуса оказались травмированы осколками, получили легкие телесные повреждения — порезы и ссадины. Медики осмотрели пострадавших и оказали помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, уточнили в столичной Госавтоинспекции.