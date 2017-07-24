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Минчанин пытался спрыгнуть с балкона 3-го этажа

25.07.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудник столичной милиции предотвратил суицид в Минске, уговорив мужчину уйти с балкона третьего этажа, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент на улице Притыцкого произошел утром 25 июля: о странном поведении мужчины в правоохранительные органы сообщили местные жители. Они рассказали, что минчанин стоит на балконе уже продолжительное время и периодически пытается перелезть через ограждение.

"Наряд милиции обнаружил на балконе мужчину. Сотрудникам он сообщил, что хочет покончить жизнь самоубийством", – сказали в ГУВД.

Переговоры с минчанином вел  подполковник милиции Александр Пузыревский, он уговорил его открыть квартиру и уйти с балкона.

По информации милиции, на такой поступок 33-летний мужчина решился из-за проблем в жизни.

Неудавшегося самоубийцу передали медикам, с ним сейчас работают соответствующие специалисты. 

 
Теги: Минск
 
 
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Неудавшегося самоубийцу передали медикам, с ним сейчас работают соответствующие специалисты.

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