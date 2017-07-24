Минчанин пытался спрыгнуть с балкона 3-го этажа

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудник столичной милиции предотвратил суицид в Минске, уговорив мужчину уйти с балкона третьего этажа, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент на улице Притыцкого произошел утром 25 июля: о странном поведении мужчины в правоохранительные органы сообщили местные жители. Они рассказали, что минчанин стоит на балконе уже продолжительное время и периодически пытается перелезть через ограждение.

"Наряд милиции обнаружил на балконе мужчину. Сотрудникам он сообщил, что хочет покончить жизнь самоубийством", – сказали в ГУВД.

Переговоры с минчанином вел подполковник милиции Александр Пузыревский, он уговорил его открыть квартиру и уйти с балкона.

По информации милиции, на такой поступок 33-летний мужчина решился из-за проблем в жизни.

Неудавшегося самоубийцу передали медикам, с ним сейчас работают соответствующие специалисты.