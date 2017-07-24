ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При обрушении дома в Мумбаи погибло семь человек

25.07.2017 17:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июл — Sputnik. В результате обрушения дома в индийском Мумбаи погибло не менее семи человек, передают местные СМИ со ссылкой на пожарную службу. По информации спасателей еще более 30 человек могут оставаться под завалами.

Обрушение четырехэтажного здания лечебницы в районе Гхаткопар на северо-востоке Мумбаи произошло во вторник утром. Частная лечебница, на первых этажах которой располагались жилые апартаменты, была закрыта на ремонт, поэтому в ней находилось немного людей. Иначе жертв могло быть куда больше.

За время спасательной операции из-под руин извлечено около 10 выживших. Причины происшествия пока не известны, но подобные инциденты в Индии не редкость, поскольку из-за отсутствия контроля здесь постоянно нарушаются строительные нормы и используются низкокачественные материалы. К тому же сейчас в Индии сезон муссонных

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под завалами здания, по данным спасателей, может находиться еще около 30 человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пять человек отравились грибами в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика