При обрушении дома в Мумбаи погибло семь человек

МИНСК, 25 июл — Sputnik. В результате обрушения дома в индийском Мумбаи погибло не менее семи человек, передают местные СМИ со ссылкой на пожарную службу. По информации спасателей еще более 30 человек могут оставаться под завалами.

Обрушение четырехэтажного здания лечебницы в районе Гхаткопар на северо-востоке Мумбаи произошло во вторник утром. Частная лечебница, на первых этажах которой располагались жилые апартаменты, была закрыта на ремонт, поэтому в ней находилось немного людей. Иначе жертв могло быть куда больше.

За время спасательной операции из-под руин извлечено около 10 выживших. Причины происшествия пока не известны, но подобные инциденты в Индии не редкость, поскольку из-за отсутствия контроля здесь постоянно нарушаются строительные нормы и используются низкокачественные материалы. К тому же сейчас в Индии сезон муссонных