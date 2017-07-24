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Браконьер в Столинском районе заплатит за 6 уток $2 тыс. штрафа
25.07.2017 18:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Столинском районе браконьера, который незаконно добыл шесть уток, мужчине придется заплатить крупный штраф, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель инспекции Ольга Громович.
Вооруженного мужчину обнаружили накануне ночью у деревни Радчицк, информация о возможном браконьере поступила от автомобилиста, который заметил в темноте человека с ружьем.
"Браконьера выследили и задержали около полуночи. Первоначально задержанный утверждал, что никого не добыл, однако во время разбирательства инспекторы услышали шорох в близлежащем кустарнике. Как оказалось, там нарушитель спрятал мешок с добычей, которую в тот момент попытался забрать его товарищ", – сказала Громович.
По ее словам, в мешке было шесть крякв, причиненный природе ущерб составил более четырех тысяч рублей.
По словам собеседницы Sputnik, у мужчины изъяли незарегистрированное ружье – уже четвертое за последние два года.
В настоящее время сотрудники милиции выясняют, откуда у сельчанина столько оружия, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
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У мужчины изъяли незарегистрированное ружье – уже четвертое за последние два года.
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