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Браконьер в Столинском районе заплатит за 6 уток $2 тыс. штрафа

25.07.2017 18:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Столинском районе браконьера, который незаконно добыл шесть уток, мужчине придется заплатить крупный штраф, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель инспекции Ольга Громович.

Браконьер в Столинском районе заплатит за 6 уток тыс. штрафа
CC BY-SA 2.0 / Ville Oksanen / Kuin rapu vedessä
Дорогая закуска к пиву: браконьеры заплатят за 77 раков $1,3 тыс.

Вооруженного мужчину обнаружили накануне ночью у деревни Радчицк, информация о возможном браконьере поступила от автомобилиста, который заметил в темноте человека с ружьем.

"Браконьера выследили и задержали около полуночи. Первоначально задержанный утверждал, что никого не добыл, однако во время разбирательства инспекторы услышали шорох в близлежащем кустарнике. Как оказалось, там нарушитель спрятал мешок с добычей, которую в тот момент попытался забрать его товарищ", – сказала Громович.

По ее словам, в мешке было шесть крякв, причиненный природе ущерб составил более четырех тысяч рублей.

По словам собеседницы Sputnik, у мужчины изъяли незарегистрированное ружье – уже четвертое за последние два года.

В настоящее время сотрудники милиции выясняют, откуда у сельчанина столько оружия, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. 

 
Теги: Минск
 
 
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У мужчины изъяли незарегистрированное ружье – уже четвертое за последние два года.

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