Белоруса с поддельными российскими правами задержали в Польше

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Гражданин Беларуси – водитель большегрузного автомобиля был задержан в Польше за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили Sputnik в Подляшском департаменте пограничной службы.



© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej Грузовой фургон с перебитыми VIN-номерами забрали у белоруса в Польше

Мужчина с ненастоящими документами был выявлен в субботу 22 июля при пересечении границы в пункте пропуска "Кузница".

По информации пограничников, 26-летний водитель автомобиля DAF предоставил для контроля документы, вызвавшие подозрения в их подлинности. После соответствующего запроса российские компетентные органы сообщили, что водительское удостоверение белоруса – поддельное.

"Детальный анализ подтвердил, что права были подделаны по образцу оригинального российского документа", – сказали в департаменте.

Там также сообщили, что белорусский водитель был задержан и передан полиции в городе Сокулка.

В настоящее время польские правоохранители проводят по факту использования белорусом фиктивных документов проводят проверку.