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Белоруса с поддельными российскими правами задержали в Польше
25.07.2017 18:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Гражданин Беларуси – водитель большегрузного автомобиля был задержан в Польше за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили Sputnik в Подляшском департаменте пограничной службы.
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Мужчина с ненастоящими документами был выявлен в субботу 22 июля при пересечении границы в пункте пропуска "Кузница".
По информации пограничников, 26-летний водитель автомобиля DAF предоставил для контроля документы, вызвавшие подозрения в их подлинности. После соответствующего запроса российские компетентные органы сообщили, что водительское удостоверение белоруса – поддельное.
"Детальный анализ подтвердил, что права были подделаны по образцу оригинального российского документа", – сказали в департаменте.
Там также сообщили, что белорусский водитель был задержан и передан полиции в городе Сокулка.
В настоящее время польские правоохранители проводят по факту использования белорусом фиктивных документов проводят проверку.
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Документы водителя большегруза вызвали сомнения у пограничников, которые оформляли машину в "Кузнице".
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