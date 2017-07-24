Байкер сбил велосипедиста в Ельске – три человека в больнице

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Три человека пострадали в результате ДТП в Ельске – мотоциклист сбил пожилого мужчину на велосипеде, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом в Минске

Авария произошла накануне вечером на улице Минской районного центра.

"Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, совершил столкновение с 63-летним велосипедистом, который пересекал проезжую часть дороги на перекрестке", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, ранения в ДТП получили три человека – велосипедист, 40-летний байкер и его 31-летняя пассажирка.

Все трое машинами скорой были доставлены в Ельскую центральную районную больницу и госпитализированы.