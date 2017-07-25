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Летний дождик: подтопления, упавшие деревья, поврежденные крыши и авто

26.07.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Непогода, которая царила во вторник в ряде регионов Беларуси, привела к возникновению ряда ЧП, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Летний дождик: подтопления, упавшие деревья, поврежденные крыши и авто
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сильный ветер, который сопровождал грозу, повредил крыши в двух жилых и шести сельскохозяйственных зданиях в Барановичском районе Брестской области и Клецком районе Минской области, привел к падению деревьев. Всего было зафиксировано 17 случаев, из них большинство — в Брестской области. Два дерева упали и в Минске, причем одно из них — на автомобиль.

Еще восемь автомобилей пострадали от воды, их накануне вечером в Минске из зон подтоплений извлекали сотрудники МЧС.

Из-за сильного дождя и подтоплений в столице было приостановлено движение общественного транспорта. Остановка или ограничение движения наблюдалось на 14 участках дорог в разных частях города. Затронуты оказались 37 троллейбусных и 22 автобусных маршрутов. Они были вынуждены простаивать в ожидании нормальной дорожной обстановки от 25 минут до трех часов.

Подтопленными оказались 26 жилых домов, а также 19 частных подворий и три административных здания в Брестской, Минской областях и столице.

Официальный представитель МЧС добавил, что спасатели и работники других организаций провели необходимые работы по распиловке упавших деревьев и откачке воды. Работала специальная техника "Горремавтодора", ГПО "МГЖХ", экипажи ГАИ. Восстановительные работы продолжаются, пострадавших нет.

 

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Теги: Минск
 
 
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Стихия, обрушившаяся во вторник на территорию Беларуси, привела к возникновению целого ряда ЧП на территории Минской и Брестской областей.

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