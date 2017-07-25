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Тысячи китайцев эвакуированы из-за сильного наводнения

26.07.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Почти три тысячи жителей Китая были эвакуированы из-за сильнейшего наводнения, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тысячи китайцев эвакуированы из-за сильного наводнения
© Sputnik Кирилл Каллиников
Летний дождик: подтопления, упавшие деревья, поврежденные крыши и авто

Ливневые дожди не прекращаются в городе Юйлинь в провинции Шэньси уже несколько дней. Местные синоптики трижды объявляли красный уровень опасности.

Улицы города полностью затоплены, в воде находятся автомобили, а люди передвигаются вплавь. Власти провинции приняли решение об эвакуации 2,9 тысячи жителей города, где только за минувшие сутки выпало около 100 миллиметров осадков.

Согласно последним данным, сильнее всего от стихии пострадали уезды Суйдэ и Цзычжоу.Так, в Суйдэ прорвало дамбу, в результате чего весь уезд оказался сильно затопленным.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей в китайской провинции Юньнань погибли десять человек, более тысячи жителей срочно эвакуированы. 

Накануне на Минск также обрушились сильные дожди. Ливень, начавшийся вечером 25 июля, шел всю ночь. Непогода в белорусской столице привела к ряду ЧП. 

 
Теги: Минск
 
 
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Местный метеорологический центр уже трижды объявлял наивысший уровень опасности.

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