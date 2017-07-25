Банду похитителей телят задержали в Минской области

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Трое жителей Молодечненского района были задержаны по подозрению в систематических кражах телят из хозяйств Минской области, сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Первые заявления о похищении телят поступили от руководителей хозяйств еще весной. В преступной географии фигурировали телятники Молодечненского, Ошмянского и Вилейского районов. А в течение июня злоумышленники трижды обворовывали фермы под Воложином", — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Злоумышленники выбирали хозяйства с телятниками, у которых имелись загоны под открытым небом и расположенные вблизи леса. Телят воровали ночью.

"Жулики набрасывали животным веревочные петли и выводили их за ограждение, когда сторож совершал обход территории вдали от хлева. Около участка скот били по голове металлическим предметом, разделывали тушу, грузили мясо в машину и уезжали домой", — рассказал заместитель начальника Воложинского РОВД Сергей Гелда.

Оперативники установили, что хищением крупнорогатого скота на территории области занимаются трое жителей Молодечненского района в возрасте 29, 31 и 49 лет. Их задержали по дороге из Минска, они возвращались после продажи очередной партии телятины. Поскольку документов на мясо не было, злоумышленники продавали его по заниженным ценам. Часть через посредников отдавали в рестораны, часть — продавали на рынке.

В ходе следствия выяснилось, что один из злоумышленников ранее уже был судим за аналогичные преступления, второй — занимался скупкой мяса у населения и его перепродажей.

"Поэтому преступный промысел криминального трио некоторое время оставался не раскрытым и приносил прибыль. Только в Воложинском районе причинен ущерб свыше 3700 рублей", — уточнили в УВД.

В настоящее время оперативники доказали семь эпизодов кражи телят. В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси ("Кража, совершенная группой лиц"). Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, подследственных проверяют на причастность к иным преступлениям.