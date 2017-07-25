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В Речице ночью из-за пожара в подвале многоэтажки эвакуировали 31 человека
Сообщение о пожаре поступило речицким спасателям 26 июля в 00.12 — из подвала девятиэтажки на улице Строителей шел густой дым, сообщает
Работники МЧС по лестничной клетке эвакуировали жильцов с вышележащих этажей. Всего — 31 человек, в том числе 13 детей.
Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Однако огонь уничтожил некоторые вещи, хранившиеся в подвальном помещении.
Причина пожара устанавливается.
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Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Однако огонь уничтожил некоторые вещи, хранившиеся в подвальном помещении.
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Архив (ЧП)
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