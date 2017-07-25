В Речице ночью из-за пожара в подвале многоэтажки эвакуировали 31 человека

Сообщение о пожаре поступило речицким спасателям 26 июля в 00.12 — из подвала девятиэтажки на улице Строителей шел густой дым, сообщает МЧС .





Работники МЧС по лестничной клетке эвакуировали жильцов с вышележащих этажей. Всего — 31 человек, в том числе 13 детей.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Однако огонь уничтожил некоторые вещи, хранившиеся в подвальном помещении.

Причина пожара устанавливается.