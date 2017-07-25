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Предприниматель из Солигорского района объявлен в международный розыск
26.07.2017 10:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. правоохранительных органы объявили в международный розыск предпринимателя из Солигорского района, который обвиняется в преднамеренном банкротстве частного предприятия, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Солигорским районным отделом Следственного комитета по материалам межрайонного отдела финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве подконтрольной коммерческой организации.
"Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса Беларуси. в настоящее время местонахождение обвиняемого устанавливается. Он объявлен в международный розыск", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По ее словам, обвиняемый, являясь директором и акционером предприятия частной формы собственности, с целью невыплаты кредиторской задолженности умышленно сделал фирму неплатежеспособной.
Было установлено, что предприниматель, не желая осуществлять оплаты, в том числе и перед организациями с государственной формой собственности, отчуждал имущество возглавляемого им предприятия путем заключения на заведомо невыгодных условиях договоров купли-продажи с подконтрольными юридическими лицами.
В свою очередь заместитель начальника УДФР по Минской области и Минску Александр Черезов отметил, что обвиняемый, реализовав процесс отчуждения активов (оборудование, станки и иное имущество), обвиняемый тем самым увеличил неплатежеспособность фирмы на общую сумму в размере 95 000 рублей.
"В результате противоправных действий предприятие было признано банкротом, и кредиторам был причинен ущерб в особо крупном размере", — сказал Черезов.
В УСК также отметили, что по уголовному делу осуществляется сбор доказательной базы, в том числе проводятся обыски, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы финансово-экономической деятельности.
"Следствием предприняты меры по изъятию части отчужденных активов на сумму более 100 тысяч рублей", — сказала Белоног.
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Руководитель частного предприятия обвиняется в преднамеренном банкротстве своей фирмы в Солигорском районе.
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