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В Минске под действием психотропов парень пытался прыгнуть с балкона 9 этажа
В ночь на 26 июля в одном из домов на улице Солтыса с балкона 9 этажа пытался спргынуть 29-летний мужчина. Оказалось, что он находился под воздействием психотропов, сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталья Ганусевич.
Когда милиция прибыла на место, парень стоял на балконе, прижимал к горлу осколок стекла и выкрикивал угрозы. Его руки были в крови.
С молодым человеком в переговоры вступил лейтенант милиции, а его напарники в это время проникли в нужную квартиру.
"Услышав шум, молодой человек попытался спрыгнуть с балкона, но милиционеры успели поймать его за ноги и обездвижить, несмотря на активное сопротивление", - рассказали правоохранители.
Мужчину отправили в центр психического здоровья в Новинках. По предварительному заключению у него была передозировка особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП». С молодым человеком работают психологи и медицинские работники.
Проводится проверка, устанавливается круг знакомых молодого человека, чтобы определить, кто продал особо опасное психотропное вещество.
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Когда милиция прибыла на место, парень стоял на балконе, прижимал к горлу осколок стекла и выкрикивал угрозы. Его руки были в крови.
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Архив (ЧП)
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