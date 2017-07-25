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В Минске под действием психотропов парень пытался прыгнуть с балкона 9 этажа

26.07.2017 11:05 — ЧП | Tut.by  
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В ночь на 26 июля в одном из домов на улице Солтыса с балкона 9 этажа пытался спргынуть 29-летний мужчина. Оказалось, что он находился под воздействием психотропов, сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталья Ганусевич.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Когда милиция прибыла на место, парень стоял на балконе, прижимал к горлу осколок стекла и выкрикивал угрозы. Его руки были в крови.

С молодым человеком в переговоры вступил лейтенант милиции, а его напарники в это время проникли в нужную квартиру.

"Услышав шум, молодой человек попытался спрыгнуть с балкона, но милиционеры успели поймать его за ноги и обездвижить, несмотря на активное сопротивление", - рассказали правоохранители.

Мужчину отправили в центр психического здоровья в Новинках. По предварительному заключению у него была передозировка особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП». С молодым человеком работают психологи и медицинские работники.

Проводится проверка, устанавливается круг знакомых молодого человека, чтобы определить, кто продал особо опасное психотропное вещество.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда милиция прибыла на место, парень стоял на балконе, прижимал к горлу осколок стекла и выкрикивал угрозы. Его руки были в крови.

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