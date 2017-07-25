Китайский студент из окна выбрасывал посуду и повредил авто в Минске

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали студента из Китая, который выбрасывал из окна кухонную утварь и разбил припаркованный во дворе чужой автомобиль, сообщили в ГУВД.

О том, что жилец квартиры на втором этаже многоэтажного дома хулиганит, в оперативно-дежурную службу Московского РУВД Минска поступило сообщение от жильцов дома по улице Софьи Ковалевской.

"Они сообщили, что мужчина из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выбрасывает кухонные предметы. Одна из кружек попала в припаркованную машину, в результате чего было разбито боковое стекло", — Sputnik сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

По ее словам, прибывший наряд милиции задержал молодого человека и доставил его в райуправление.

Как рассказал инспектор-дежурный ОДС ГОМ-2 Московского РУВД Минска старший лейтенант милиции Андрей Жук, свои действия задержанный мужчина пояснил "шумами в голове". Но когда приехали сотрудники милиции, с его слов, шумы прекратились.

Установлено что молодой человек 1990 года рождения является гражданином Китайской Народной Республики и обучается в одном из вузов белорусской столицы. В настоящий момент студента обследуют медики, сказал Жук.