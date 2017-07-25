В Минске задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножом

В Минске милиция задержала 25-летнего минчанина, который бросался на людей с ножом и избил двух мужчин. О происшествии сообщает ГУВД Мингорисполокма .

Выяснилось, что у молодого человека на улице возник конфликт с двумя прохожими. Чтобы его разрешить, он достал из сумки нож и начал бросаться на людей. Одному мужчине нападавший порезал руку, а второго ударил. Завязалась драка. В конфликт вмешались сотрудники ОМОН. Они задержали мужчину с ножом, оказали медицинскую помощь пострадавшим и передали их медикам.

На 25-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, ему грозит до 10 лет лишения свободы.