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В Минске задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножом

26.07.2017 11:48 — ЧП | Tut.by  
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В Минске милиция задержала 25-летнего минчанина, который бросался на людей с ножом и избил двух мужчин. О происшествии сообщает ГУВД Мингорисполокма.

Выяснилось, что у молодого человека на улице возник конфликт с двумя прохожими. Чтобы его разрешить, он достал из сумки нож и начал бросаться на людей. Одному мужчине нападавший порезал руку, а второго ударил. Завязалась драка. В конфликт вмешались сотрудники ОМОН. Они задержали мужчину с ножом, оказали медицинскую помощь пострадавшим и передали их медикам.

На 25-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин на улице бросался с ножом на прохожих и избил двух мужчин

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