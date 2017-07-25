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Студент из Китая бросался вещами из окна квартиры и разбил припаркованное авто в Минске

26.07.2017 11:47 — ЧП | Tut.by  
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25 июля в милицию поступил звонок от жителей многоэтажки в переулке Софьи Ковалевской в Минске. Люди жаловались, что парень из окна на втором этаже выбрасывает кухонные принадлежности. Позже он объяснил свой поступок «шумами в голове», сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Дебоширом оказался 26-летний гражданин Китая, который учится в одном из минских вузов.

Из окна квартиры на втором этаже парень выбрасывал кухонные предметы. Одна из кружек попала в окно припаркованной внизу машины.

Студента доставили в райуправление милиции. Там он пояснил свое поведение «шумами в голове».

— Но когда приехали сотрудники милиции, с его слов, шумы прекратились, — рассказывает официальный представитель Московского РУВД Ольга Михаленя.

Сейчас задержанного обследуют медики.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас парня обследуют медики. Свой поступок он объяснил "шумами в голове".

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