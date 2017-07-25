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Студент из Китая бросался вещами из окна квартиры и разбил припаркованное авто в Минске
25 июля в милицию поступил звонок от жителей многоэтажки в переулке Софьи Ковалевской в Минске. Люди жаловались, что парень из окна на втором этаже выбрасывает кухонные принадлежности. Позже он объяснил свой поступок «шумами в голове»,
Дебоширом оказался 26-летний гражданин Китая, который учится в одном из минских вузов.
Из окна квартиры на втором этаже парень выбрасывал кухонные предметы. Одна из кружек попала в окно припаркованной внизу машины.
Студента доставили в райуправление милиции. Там он пояснил свое поведение «шумами в голове».
— Но когда приехали сотрудники милиции, с его слов, шумы прекратились, — рассказывает официальный представитель Московского РУВД Ольга Михаленя.
Сейчас задержанного обследуют медики.
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Сейчас парня обследуют медики. Свой поступок он объяснил "шумами в голове".
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