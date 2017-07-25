Танцующую на крышах авто женщину задержали в одном из минских дворов

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Нетрезвую женщину, танцующую на крышах припаркованных во дворе автомобилей, задержали в ночь на среду сотрудники милиции, сообщили в Московском РУВД Минска.

Милицию вызвали соседи, которые сообщили, что во дворе у дома номер 83 по улице Рафиева на крышах машин танцует пьяная женщина. Прибывший на место наряд милиции задержал женщину и доставил в оперативно-дежурную часть Московского РУВД.

"Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо из-за сильного алкогольного опьянения", — рассказала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

При этом выяснилось, что женщине 38 лет, она нигде не работает и ранее уже привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение Правил дорожного движения.

В этот раз ей грозит уголовное преследование. В результате ее ночных танцев повреждения получили два автомобиля Nissan Primera и Renault Safrane. На крышах и капотах машин остались вмятины и царапины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от штрафа или общественных работ до трех лет лишения свободы.