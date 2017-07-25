Три пожара из-за ударов молнии произошло за сутки в Гродненской области

За минувшие сутки в Гродненской области из-за ударов молнии произошли три пожара. Как сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС 25 июля во многих районах Гродненской области зарегистрировано прохождение грозового фронта.



Фото: zdorovozt.ru, носит иллюстративный характер

Как минимум три пожара произошли из-за разрядов молнии. Так, в 13.30 предположительно от удара молнии загорелась хозяйственная постройка в агрогородке Голынка Зельвенского района. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены.

Ближе к вечеру похожий случай произошел в Островецком районе. Спасатели выезжали в агрогородок Михалишки для ликвидации возгорания постройки на частном подворье. И в этом случае, вероятнее всего причиной, пожара послужило проявление сил природы.

В 23.17 загорелся нежилой дома в деревне Пашкишки Ошмянского района. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Вероятнее всего, и здесь имел место разряд молнии.

Для защиты домов и хозпостроек от грозовых разрядов МЧС рекомендует устанавливать и поддерживать в исправном состоянии молниезащиту. Она, как правило, состоит из одного или несколько молниеприемников, которые не пропускают молнию к крыше, фасадам зданий и прилегающей территории. Токоотводы «пойманную» молнию отводят на специальные заземляющие устройства, находящиеся под землей. Расчет эффективности и непосредственно установку защитных устройств проводят специализированные организации.