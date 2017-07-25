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Три пожара из-за ударов молнии произошло за сутки в Гродненской области
За минувшие сутки в Гродненской области из-за ударов молнии произошли три пожара. Как
Как минимум три пожара произошли из-за разрядов молнии. Так, в 13.30 предположительно от удара молнии загорелась хозяйственная постройка в агрогородке Голынка Зельвенского района. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены.
Ближе к вечеру похожий случай произошел в Островецком районе. Спасатели выезжали в агрогородок Михалишки для ликвидации возгорания постройки на частном подворье. И в этом случае, вероятнее всего причиной, пожара послужило проявление сил природы.
В 23.17 загорелся нежилой дома в деревне Пашкишки Ошмянского района. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Вероятнее всего, и здесь имел место разряд молнии.
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25 июля во многих районах Гродненской области зарегистрировано прохождение грозового фронта.
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Архив (ЧП)
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