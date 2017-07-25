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Белка оставила без света более 45 тысяч американцев

26.07.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Более 45 тысяч жителей калифорнийского города Сан-Диего остались без света из-за белки, сообщают CBS8.

Белка оставила без света более 45 тысяч американцев
© Pixabay
Бабуин лишил света тысячи жителей Замбии

Инцидент произошел днем во вторник, 25 июля. О проиcшествии сообщила местная компания San Diego Gas and Electric. По словам представителя компании, причиной стала белка, забравшаяся на высоковольтную линию электропередач, в результате чего произошло короткое замыкание. Последствия устранили за несколько часов, а электроэнергия начала поступать уже спустя час после повреждения линии. 

Ранее американские ученые заявили, что белки более опасны для инфраструктуры, чем хакерские атаки. За последние четыре года в мире произошли почти две тысячи аварий на линиях электропередач по вине животных, чуть менее половины из них — из-за белок.

Ранее в Замбии бабуин оставил без света 50 тысяч местных жителей — обезьяна забралась в высоковольтный трансформатор на электростанции. 

 
Теги: Минск
 
 
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