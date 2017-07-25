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Стропальщика убило током во время работы крана в Гомеле

26.07.2017 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Стропальщик частной организации был смертельно травмирован током при проведении работ с использованием подъемного крана в Гомеле, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

Стропальщика убило током во время работы крана в Гомеле
© Pixabay
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По информации Белэнерго, работа крана в охранной зоне линий электропередачи проводилась ЧТУП "Эльдорадо" без разрешения и наряда накануне около 18:00 на улице Кленковской областного центра.

"Автомобильный кран был установлен в пролете опор ЛЭП для подъема бетонного кольца из колодца. Пострадавший выполнял строповку кольца в тот момент, когда машинист приблизил стрелу либо тросы крана на недопустимое расстояние к линии", – сказал Мальков.

По его словам, в результате пробоя между линией и стрелой крана рабочий был смертельно травмирован током.

В настоящее время по факту гибели стропальщика проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Машинист автокрана подвел его стрелу на слишком близкое к ЛЭП расстояние.

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