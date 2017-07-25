Стропальщика убило током во время работы крана в Гомеле

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Стропальщик частной организации был смертельно травмирован током при проведении работ с использованием подъемного крана в Гомеле, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

По информации Белэнерго, работа крана в охранной зоне линий электропередачи проводилась ЧТУП "Эльдорадо" без разрешения и наряда накануне около 18:00 на улице Кленковской областного центра.

"Автомобильный кран был установлен в пролете опор ЛЭП для подъема бетонного кольца из колодца. Пострадавший выполнял строповку кольца в тот момент, когда машинист приблизил стрелу либо тросы крана на недопустимое расстояние к линии", – сказал Мальков.

По его словам, в результате пробоя между линией и стрелой крана рабочий был смертельно травмирован током.

В настоящее время по факту гибели стропальщика проводится проверка.