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Стропальщика убило током во время работы крана в Гомеле
26.07.2017 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл – Sputnik. Стропальщик частной организации был смертельно травмирован током при проведении работ с использованием подъемного крана в Гомеле, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.
По информации Белэнерго, работа крана в охранной зоне линий электропередачи проводилась ЧТУП "Эльдорадо" без разрешения и наряда накануне около 18:00 на улице Кленковской областного центра.
"Автомобильный кран был установлен в пролете опор ЛЭП для подъема бетонного кольца из колодца. Пострадавший выполнял строповку кольца в тот момент, когда машинист приблизил стрелу либо тросы крана на недопустимое расстояние к линии", – сказал Мальков.
По его словам, в результате пробоя между линией и стрелой крана рабочий был смертельно травмирован током.
В настоящее время по факту гибели стропальщика проводится проверка.
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Машинист автокрана подвел его стрелу на слишком близкое к ЛЭП расстояние.
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