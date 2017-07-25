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Удары молнии вызвали три пожара в Гродненской области

26.07.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Грозовой фронт не без последствий прошелся по многим районам Гродненской области в минувший вторник, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

За сутки в области в результате грозовых разрядов молнии вспыхнули три пожара. Первый случай произошел днем 25 июля в агрогородке Голынка Зельвенского района. Предположительно, от удара молнии хозяйственная постройка загорелась. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повреждены стены.

Похожий инцидент произошел ближе к вечеру в Островецком районе. Спасатели прибыли в агрогородок Михалишки, что потушить горевшую постройку на частном подворье. В этом случае, считают сотрудники МЧС, причиной возгорания также послужила непогода.

Около полуночи в деревне Пашкишки Ошмянского района вспыхнул нежилой дом. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Вероятнее всего, и здесь имел место удар молнии.

В МЧС рекомендуют устанавливать в дома и хозпостройках молниезащиту. Она представляет собой один или несколько молниеприемников, которые не пропускают молнию к крыше, фасадам зданий и прилегающей территории.

"Пойманную" молнию токоотводы направят на специальные заземляющие устройства, которые находятся под землей.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели напоминают, чтобы защитить свой дом от грозовых разрядов, следует установить и поддерживать в исправном состоянии молниезащиту.

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